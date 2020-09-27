شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قرداحي يكشف كواليس الحلقات الجديدة من «حافظ ولافاهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي جورج قرداحي كواليس الحلقات الجديدة من برنامجه «حافظ ولافاهم»، مؤكدًا أنه يسجل في تلك الفترة القسم الثاني من البرنامج بعد تنفيذ 14 حلقة قبل جائحة كورونا وعرضهم على قناة «الحياة»، حيث يعمل الآن على استكمال الحلقات الجديدة.

وأضاف قرداحي في تصريحات إلى برنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة»، أن فلسفة البرنامج قائمة على أن يكون الإنسان «فاهم أكثر من أنه حافظ»، مؤكدًا أنه تم تمثيل كل المحافظات المصرية في البرنامج حيث كان هناك تصفيات و14 فريقًا للمنافسة على المرتبة الأولى ثم تصفيات ربع نهائية ونصف نهائية وأخيرًا تصفيات نهائية.

وأبدى الإعلامي سعادته الشديدة باحتكاكه بالطلاب المصريين والتعرف على كفائتهم، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين «حافظ ولافاهم» وبين وزارة التعليم.

وختم قرداحي تصريحاته بالقول: «الحمد لله مصر بخير لأن بها عقول صغيرة بهذا الوعي والذكاء».

يعرض البرنامج على قناة «الحياة» وتقدمه الإعلامية آية غرياني وأميرة عدلي أيام الأحد والثلاثاء والخميس في تمام العاشرة مساء.

يذكر أن برنامج “لايت شو” يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

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