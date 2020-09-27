شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق: حريصون على تحقيق العدالة في اختيار تعيين المعيدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، أن الجامعة حريصة على تحقيق العدالة في الإختيار لتعيين المعيدين من خلال تطبيق قواعد وأسس المساواة وتكافؤ الفرص في الدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطلاب،فضلاً عن تطبيق القواعد القانونية المنظمة لذلك.

جاء ذلك رداً على ما تم نشره وتداوله ببعض مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن شكوى أحد خريجي كلية التربية للعام الجامعي 2018/2019 بعدم تكليفه للتعيين بوظيفة معيد بالكلية، حيث أنه حاصل على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، واستناده في ذلك على أن النسبة المئوية والمجموع الكلي طبقاً لشهاداته المعتمدة من مجلس الكلية ومجلس الجامعة تعطيه الأفضلية بالمقارنة بين أخر دفعتين(2017/2018)– (2018/2019) ، وتضرره من تطبيق قرار مجلس الجامعة بحذف (2%) من مجموعهم الكلي أو إضافة ذات النسبة (2%) لدفعة 2017/2018 عند المفاضلة والمقارنة.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق فى بيان الأحد ، أنه طبقاً لقرار مجلس الجامعة الطارئ فى2019/8/5 بالموافقة على وضع معيار ثابت أثناء المفاضلة بين الخريجين من الكليات المختلفة عند التعيين بوظيفة معيد بإحدى الكليات بالجامعة ، وذلك ما إذا كانت إحدى الدفعات المتقدمة للتعيين قد استفادت من تطبيق نظام درجات الرافة ولم تستفيد باقي الدفعات المتقدمة للتعيين إما بوضع تلك الدرجات للدفعات التي لم تستفيد منها أو باستنزالها من الدفعات التي حصلت عليها، وذلك عند إجراء المفاضلة بينهم.

وتابع، ولما كان الشاكى من خريجى دفعة العام الجامعي 2018/2019 والذين استفادوا من إضافة درجات الرأفة بنسبة 2% من المجموع الكلى فى حين لم يستفيد خريجى دفعة 2017/2018 بنفس النسبة وتمت المفاضلة بينهم فى ضوء تطبيق قرار مجلس الجامعة لتحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والوصول إلى المفاضلة الحقيقة بين خريجى الكلية لأخر سنتين على أساس الدرجات الفعلية وتم الإختيار من قبل اللجنة ، والإعتماد بالمجالس المعنية لمن هم أعلى فى النسبة المئوية والمجموع الكلى بعد المساوة فى الشروط والمراكز القانونية ،أما بشأن دفعة 2019/2020 لم يتم إتخاذ أي إجراءات بعد وحينما تتخذ إجراءات ستتم وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية .