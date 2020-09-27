شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يلتقي وفد حركة فتح بمقر الوزارة بالقاهرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الاثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وكان وفد من حركة فتح قد وصل القاهرة اليوم الأحد للقاء المسؤولين المصريين، وسيلتقي أيضا وفد حركة حماس المتواجد بالقاهرة ايضا في إطار الترتيبات لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية والفلسطينية

وقال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، أن المسؤولين المصريين رحبوا باللقاء الذي جمع حركتي فتح وحماس في إسطنبول وبالنتائج التي خرجوا بها، وأن «مصر دورها محوري في القضية الفلسطينية، وباركت التحركات الفلسطينية باتجاه المصالحة منذ بدايتها».

كانت حركتا حماس وفتح، قد اتفقتا عقب اجتماعاتهما في تركيا على «رؤية» تتعلق بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، وأكدتا أن هذه الرؤية ستعرض قريبا «ضمن حوار وطني».

وأوضح أن وفد حركة فتح يضم أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح جبريل الرجوب، وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، مشيرا إلى أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين ووفدا من حركة حماس.

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