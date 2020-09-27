شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف يناوش الخريف.. ارتفاع مؤقت لدرجات الحرارة الـ48 ساعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعاً في درجات الحرارة الـ 48 ساعة القادمة .

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» أنه لا يمكننا اعتبار ذلك موجة حارة، فهو إرتفاع في درجات الحرارة أعلى من المعدلات بحوالي 2، 3 درجات وهو ارتفاع مؤقت ايام الاثنين والثلاثاء فقط، ثم تعاود درجات الحرارة انخفاضها يوم الاربعاء لتعود للمعدلات الطبيعية، وبداية من يوم الخميس نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن في الأحوال الجوية .

وأضاف المصدر أن نسب الرطوبة سترتفع كذلك، وذلك بسبب الرياح الشمالية الشرقية التي تؤثر علينا مما يزيد من درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ومع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع الرطوبة وايضا يؤدي إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر التي ستكون كثيفة على بعض المناطق من شمال البلاد وعلى مناطق الوجه البحري خاصة الطرق الزراعية .

جدير بالذكر أن توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة تكون الثلاثاء ( 34 – 24 ) والرطوبة ( 75 %- 25 % )، والأربعاء ( 33 – 24 ) والرطوبة ( 75 %- 25 % )، والخميس ( 32 – 23 ) والرطوبة ( 70 % – 25 % ) .

أما غداً الاثنين فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة «35– 24»، الإسكندرية «33 – 24»، قنا «41- 26»، الأقصر «42– 26»، أسوان «42 – 28» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 28 )، السواحل الشمالية ( 90 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

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