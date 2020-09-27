شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد المباراة النهائية لبطولة تنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا المباراةالنهائية لبطولة منطقة قنا لتنس الطاولة رجال بالصالة المغطاة لمعسكر قنا الدائم بمنطقة قنا بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وكمال شلبي السكرتير العام والدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور اشرف موسي عميد كليةالتربية الرياضية وعدد من مسئولي الرياضة بالمحافظة . هنأ محافظ قنا اللاعب البير صموئيل الفائز بالمباراة النهائية والبطولة على حساب اللاعب عماد نصر صاحب المركز الثاني وقام بتكريمهم وتسليمهم ميداليات البطولة مشيدا بالأداء الرائع من اللاعبين طوال المباراة كما قام محافظ قنا بتسليم الميداليات لعدد 18 لاعب ولاعبه الفائزين بالمركزين الاول والثانى بمنطقة قنا لتنس الطاولة للكبار والناشئين . واكد محافظ قنا على ضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي وتسخير كافة الامكانيات الرياضية المتاحة في توجيه الشباب لاستغلال وقت الفراغ الخاص بهم في ألعاب مفيدة تساعدهم على بناء أجسادهم وصقل مواهبهم بالرياضات المختلفة ومساندتهم ودعمهم في تمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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