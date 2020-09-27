شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات أوقاف الإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية وكفر الشيخ تستقبل سيارات لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظات الإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية وكفر الشيخ، الأحد، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع (4) طن لكل من محافظة (الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ)، و(3) طن لمحافظة جنوب سيناء، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها -بحسب بيان- التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيجري التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.