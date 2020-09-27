شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائي يعقد اجتماعا تنسيقيًا للترصد الوبائي لأمراض الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية الصحة بالسويس، الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا لتنشيط الترصد الوبائي لأمراض الشتاء خاصة الامراض الفيروسية مثل إنفلونزا الطيور والإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك لحلول فصل الخريف، وهو بداية التغيرات المناخيه التي تبدأ معها تنشيط فيروسات الانفلونزا بشكل عام وفيروس كورونا المستجد بشكل خاص.

وأوضح بيان، أنه في إطار ذلك تم التشديد على الترصد الوبائي لتلك الفيروسات من خلال فرق العمل المدربه والمكونه من فريق مكافحه العدوى والمراقبين الصحيين وفرق التوعيه والتثقيف الصحى لرصد أي حالات لأنفلونزا الطيور أو الإنفلونزا الموسمية أو فيروس كورونا المستجد قامت بالتدريب دكتورة اسماء جابر مدير اداره الترصد والوبائيات تحت اشراف الدكتور آسر البنا مدير عام اداره الطب الوقائى برعاية الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس.

وشددت جابر على أهميه اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والالتزام بالكمامات وغسيل الأيدي بشكل مستمر، استعداداً للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.