شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة حياة كريمة.. تطوير منازل 3 قرى بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، لقاء تعريفيًا بالوحدة المحلية للمركز، الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، للتعريف بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأثنى رئيس مركز ومدينة إسنا على المجهودات التي يقوم بها جميع القادة الطبيعيين، في مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه تم اختيار قرى «النجوع قبلى- توماس وعافية» كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة، موضحًا أنه سيتم استكمال المبادرة في باقي قرى المركز.

وأوضح «سليمان» في بيان، الأحد، أن المبادرة اهتمت بإعمار المنازل للأسر الأكثر احتياجًا في ٨ قرى، وذلك بدعم مالى اقترب من 19 مليون. ومن جانبها قالت نسمة الشاطر، منسق مبادرة حياة كريمة، بالأقصر، انه تم عقد لقاء تعريفى بمدينة إسنا للتعريف بالمبادرة موضحةً أنه يتم شرح المبادرة والأماكن التي جرى اختيارها بالمركز، والتعريف بأهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك من خلال عدة محاور منها الاهتمام بالصحة وإقامة القوافل الطبية والتعليم وإعمار المنازل، وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني.

وذكرت أنه يتم خلال الجولات بقرى إسنا التي تم اختيارها وهي قرية (النجوع قبلي- وقرية توماس وعافية )كمرحلة أولى لتنفيذ المبادرة، مؤكدة ان ذلك يعمل على إحداث تغيير إيجابى وشامل باهتمامه بمحاور التنمية في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والصحى والتعليمى، كما سيتم إعمار منازل للأسر الأكثر احتياجا بقرى( أصفون- المعلا- الشغب -الحلة -الكلابية -وعزبة على بدر بكومبر- الدير)، موضحة انه يتم توصيل مياه شرب نقية وتغيير خطوط المياه الرئيسية، وتجهيز العرائس والمساعدات المادية والعينية للأسر الأكثر احتياجًا.