محافظ الإسكندرية يُحيل طلب إلغاء «كراسة شروط التصالح في مخالفات البناء» للدراسة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الطلب الذي كان تقدم به النائب هيثم الحريري لإلغاء كراسة الشروط الخاصة بملف التصالح على مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية للمركز النموذجي للدراسة وإعادة العرض . كان «الحريري» قد أكد في طلبه المقدم للمحافظ، على أن الكراسة وثمنها 2500 جنيه تتفرد بها محافظة الإسكندرية دون غيرها من محافظات الجمهورية، الأمر الذي يحمل المواطن أعباء إضافية تتنافى وتعليمات رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين لتشجيعهم على التقدم للتصالح. محافظ الاسكندرية يحيل طلب الغاء كراسة شروط التصالح للدراسة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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