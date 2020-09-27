شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٤٧ طالبًا يؤدون المقابلة الشخصية للقبول بأقسام «سياحة قناة السويس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، إنه من المقرر أن يؤدى ٢٤٧ طالبًا وطالبة المقابلة الشخصية للقبول بأقسام كلية السياحة والفنادق اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.
وطالب «شقيدف» في تصريحات صحفية، الأحد، الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا قبل دخول اللجان.
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