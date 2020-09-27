شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في مسقط يبحث مع وزير الصحة العماني مجالات التعاون الثُنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع السفير محمد غنيم، سفير جمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان، مع الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة العُماني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن في المجال الصحي.

وأعرب السفير غنيم، في بداية اللقاء، عن التقدير لجهود السلطات العُمانية في توفير الرعاية الصحية اللازمة وتقديم كافة أشكال الدعم لأبناء الجالية المصرية في سلطنة عُمان منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا. في حين، أشاد الوزير العُماني بمستوى التنسيق القائم بين البلدين بشأن التعامل مع تداعيات الأزمة وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من انتشار الجائحة.

هذا، وتطرق اللقاء إلى آليات الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين البلدين في القطاع الطبي من خلال العمل على تعزيز الزيارات المتبادلة، وتبادل الخبرات في مجال التدريب وتأهيل الكوادر، وغيرها من مجالات الاهتمام المُشترك.