شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمتابعة عدد من مراكز شباب الخانكة شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة لمتابعة مراكز شباب ادارتي الخانكة وشبرا الخيمة، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

ترأس اللجنة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة، وعضوية محمد إمام، وعبدالعليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة بعض مراكز الشباب بادارتى شبرا والخانكة، وشملت المتابعة مركز شباب مدينة العبور التابع لادارة شباب الخانكة، ومركز شباب 15مايو والمنشية بشبرا، وقد وجدوا مفتوحين ويمارسون نشاطهم بشكل كامل.

كما تبين أن مركز شباب الجبلاوى وعمر مغلقين، ومركز شباب إبراهيم ابك وناصر مفتوحين وتبين غياب بعض العاملين بهما.

وتبين وجود لجنة من إدارة شباب الخانكة لمراجعة العضوية ومتابعة اعمال مركز شباب العبور برئاسة هاني ابو السعود مدير الإدارة.

واوصت اللجنة بالعمل على اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه من خطر مرض كورونا، والاهتمام بنظافة المراكز، واستكمال بيانات سجلات الأنشطة.

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لجنة لمتابعة عدد من مراكز شباب الخانكة شبرا الخيمة

لجنة لمتابعة عدد من مراكز شباب الخانكة شبرا الخيمة

لجنة لمتابعة عدد من مراكز شباب الخانكة شبرا الخيمة

لجنة لمتابعة عدد من مراكز شباب الخانكة شبرا الخيمة

لجنة لمتابعة عدد من مراكز شباب الخانكة شبرا الخيمة