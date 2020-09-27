شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائي يعقد اجتماع تنسيقي لتنشيط ترصد أمراض الشتاء الفيروسية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مديريه الصحه بالسويس اليوم بعقد الاجتماع التنسيقى لتنشيط الترصد الوبائى لأمراض الشتاء خاصه الامراض الفيروسيه مثل انفلونزا الطيور والانفلونزا الموسيميه وفيروس كورونا ١٩ وذلك لحلول فصل الخريف وهو بدايه التغيرات المناخيه التي تبدء معها تنشيط فيروسات الانفلونزا بشكل عام وفيروس كورونا المستجد بشكل خاص.
وفى إطار ذلك تم التشديد على الترصد الوبائى لتلك الفيروسات من خلال فرق العمل المدربه والمكونه من فريق مكافحه العدوى والمراقبين الصحيين وفرق التوعيه والتثقيف الصحى لرصد أي حالات لأنفلونزا الطيور أو الانفلونزا الموسيميه أو فيروس كورونا المستجد قامت بالتدريب دكتورة اسماء جابر مدير اداره الترصد والوبائيات تحت اشراف الدكتور آسر البنا مدير عام اداره الطب الوقائى برعايه الدكتور احمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس .
شددت جابر على اهميه اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعى والالتزام بالكمامات وغسيل الايدى بشكل مستمر استعداداً للموجه الثانيه من فيروس كورونا المستجد .
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