شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البنك المصري لتنمية الصادرات يُعدد مزايا قانون البنوك الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك يعد نقلة نوعية في أداء البنوك المصرية، وهو ضرورة لمواجهة كل التطورات التي تحدث الآن سواء في الاتجاه العام للتحول الرقمي لخدمات البنوك والخدمات المصرفية.

وأضاف «جلال»، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في برنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن قانون البنوك مهم جدًا في حوكمة عمل البنوك وطرق عملها، مشيرًا إلى أنه من الضروري بعد العمل لمدة 17 عامًا بقانون البنوك القديم أن يظهر قانون قوي ومفيد لحوكمة العمل في البنوك، منوهًا بأنه تم دراسته من قبل العاملين بالبنك المركزي.

وتابع: «تم دراسة قانون البنوك من قبل العاميلن بالبنوك الأجنبية؛ مما يعكس روح البنوك في العصر الحديث، وهي خطوة وتحركات مدروسة لخدمة الاقتصاد المصري والمواطن في نفس التوقيت».