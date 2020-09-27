أخبار مصر | مصطفى ثابت يشيد بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني ويؤكد أهميته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى ثابت يشيد بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني ويؤكد أهميته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الخليج 365، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، والمرشح لعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة "طامية وسنورس" بمحافظة الفيوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى منذ توليه الرئاسة عام 2014، للنهوض بالدولة المصرية في تطوير جميع المجالات المختلفة.

وأكد ثابت، في تصريحات له، أهمية افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم، في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة، بطاقة تصل لـ4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

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وأوضح أن مجمع التكسير الهيدروجيني، سيكون له عائدًا إنتاجيًا كبيرًا على قطاع الطاقة في مصر، ويعمل على ارتفاع الاقتصاد المصري بشكل عام، متوقعًا أن مصر سيكون لها شأن عالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في قطاع الطاقة.

وأشاد الدكتور مصطفى ثابت، بجهود الرئيس السيسي في بناء الدولة المصرية بما يتلائم الواقع العالمي الحديث، مؤكداً أنه قام بالعديد من الإنجازات في شتى المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لمكافحة بعض الأمراض الوبائية والمزمنة مثل فيروس "سي" وسرطان الثدي، وغيرها.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد بمحافظة القليوبية، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية، وهو مشروع يهدف لتأمين إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، خاصة السولار والبنزين وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد، لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.