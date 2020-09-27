أخبار مصر | طفرة في رواتب الأطباء والصيادلة تصل إلى 25 ألف جنيه ضمن منظومة التأمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 10:49 مساءً - انت الان تقراء خبر طفرة في رواتب الأطباء والصيادلة تصل إلى 25 ألف جنيه ضمن منظومة التأمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعد الطفرة الكبيرة في أجور الأطباء التابعة لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي، بعد أن أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأ بالفعل تطبيق زيادة بدل المهن الطبية، الذي أقره الرئيس السيسي.

ونفصل خلال السطور التالية تفاصيل مرتبات جميع الفرق الطبية باختلاف التخصصات.

تتراوح رواتب أطباء في منظومة التأمين الصحي الجديد بين 11500 جنيه إلى 25300 جنيه مقابل 42 ساعة عمل منفصلة أو متصلة في الأسبوع، كما يحصل الأطباء المقيمين من 10: 12 ألف جنيه شهرياً، فيما يحصل طبيب مقيم تخصصات نادرة "رعاية، تخدير، الطوارئ" من 11 : 13 ألف جنيه شهريًا.

ويحصل الطبيب الأخصائي على 14 إلى 16 ألف جنيه شهريًا، ويحصل أخصائى تخصصات حرجة من 15 إلى 17 ألف جنيه شهريًا، والطبيب الاستشارى من 17: 22 ألف شهرياً.

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أما طبيب الأسنان حديث التخرج، فسيحصل على مرتب 11500 جنيه ضمن المنظومة الجديدة، في حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 13800 جنيه، وبالنسبة للصيادلة سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، ويحصل الصيدلي الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات مرتب 11500 جنيه.

وبالنسبة للعلاج الطبيعى سيحصل حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه، فى حين يحصل الحاصل على الماجيستير أو خبرة أكثر من 5 سنوات على مرتب 11500 جنيه، كما يحصل أخصائى التمريض حديث التخرج على مرتب 9200 جنيه فى حين يحصل عضو التمريض ذو خبرة من 3 إلى 5 سنوات على 10300 جنيه.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن منظومة التأمين الصحي، شملت العديد من الإيجابيات وليست زيادة رواتب الأطباء فقط، بل تم بالفعل تجديد وتطوير (أبنية) المستشفيات ببورسعيد طبقا لمعايير الجودة.

وأكد أنه تم إستحداث إدارات للموارد البشرية والجودة، وتم عمل تنظيم أفضل لطريقة إنتظار المرضى والكشف عليهم، مشيرا إلى انه تم بالفعل صرف الحوافز الجديدة طبقا للجدول المعلن عنه من وزارة الصحة.

وعن بدء تطبيق زيادة بدل المهن الطبية، رحب الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء ببدأ تطبيق قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والذي ينث على زيادة بدل المهن الطبيةبأثر رجعي. وأوضح، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، أنه سيتم صرف بدل المهن الطبية، بأثر رجعي من شهر مارس الماضي، بواقع 4 أشهر، مشيرا إلى أن القرار شمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية والعاملين بالتأمين الصحي كما طالبت النقابة.