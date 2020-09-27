شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يترأس اجتماع «الأمومه الآمنة» لخفض معدل الوفيات أثناء الحمل والولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور أحمد البرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس، الاجتماع الشهرى للجنه الأمومه الأمنه، والذي يهدف إلى خفض معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولاده وفتره النفاس، ومناقشه أسباب تلك الوفيات والتي تسببها غالباً عامل من عوامل الخطوره مثل إصابه الأم بإحدى عوامل الخطوره مثل الإصابه بأمراض ( السكر- الضغط- الأنيميا- القلب )، ولم يتم متابعه الحمل بزيارات دوريه سواء من خلال المراكز الطبيه أو الأطباء بالقطاع الخاص .

وتم مناقشه بعض الإجراءات اللازمه لتفادي حدوث مثل تلك المضاعفات، وذلك لخفض معدلات الوفيات.

وخرج الاجتماع بعده توصيات منها :-

- وضع بروتوكول للتعامل مع الحوامل التي لديها إحدى عوامل الخطوره أو اكثر من عامل

- عمل موجات صوتيه للقلب عند الحوامل المصابين بإحدى عوامل الخطوره ويذكر ان الحوامل الذين يقومون بمتابعه الحمل بالمراكز الطبيه والوحدات الصحيه يتم تحويلهم لعمل موجات صوتيه بالمجان بالمستشفى العام .

- تنشيط دور التثقيف الصحى في الندوات المختلفه داخل وخارج الوحدات بأهميه متابعه الحمل خاصه للفئات الاكثر عرضه للخطوره .

الجدير بالذكر أن المستشفى العام لم تسجل أي وفيات للأمهات الحوامل أثناء الحمل أو عند الولاده أو فتره النفاس .

Advertisements

حضر الاجتماع دكتور سامح شكرى مدير عام الطب العلاجي، والدكتور آسر البنا مدير عام الطب الوقائي، والدكتور الجوهري السيد مدير الطوارئ والعنايه المركزة بالمديرية، والدكتورة ساميى صبحي رئيس قسم النسا بالمستشفى العام، ولفيف من أطباء أمراض النسا من المستشفى العام ومن المستشفيات الخاصه وعدد من أعضاء اللجنه المسؤولين بالمديريه .