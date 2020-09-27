شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة» تستطلع الآراء ومقترحاتهم حول البرامج والمشروعات المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر ان الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، اطلقت حواراً إلكترونياً لاستطلاع رأى الشباب فيما تقدمه الوزارة من برامج وأنشطة على مختلف مستوياتها الإدارية، وذلك من خلال إطلاق منصة استطلاع الرأي والمقترحات على بوابة مصر للشباب والرياضة، وفى بيان رسمى، ان وزارة الشباب والرياضة، أطلقت في ديسمبر 2018 منظومة الربط الالكترونى والتي من خلالها تم ربط البرامج والأنشطة بالفئات المستهدفة، لادخال البيانات الخاصة بالبرامج والأنشطة والاعلان عنها قبل التنفيذ والتوثيق أثناء وبعد التنفيذ في إطار التحول الرقمي لمشروعات الوزارة. وأن وزارة الشباب والرياضة تهتم بالدراسات الميدانية وتحليل اللقاءات الشبابية، والمبادرات والمشروعات المنفذة وقياس ردود الأفعال حولها.

وتلقى رغبات الشباب في مدى جدوى البرامج والأنشطة ورؤيتهم في التطوير، بجانب الحرص على متابعة وتقييم أداء الهيئات الشبابية؛ لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للفئات المستهدفة، تأكيداً على سعى الوزارة نحو حوكمة العمل بها. ويمكن للشباب استخدام الرابط التالى للدخول إلى منظومة استطلاع الرأي والمقترحات https://www.emys.gov.eg/youth/electronic_connectivity_complaints