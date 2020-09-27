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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد بحوث أمراض النباتات بالتعاون مع مديريه زراعه النوبارية فعاليات الدورة التدريبية تحت عنوان: «تشخيص أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والطرق الحديثة لمكافحتها والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية» بمحافظة البحيرة – بمديرية الزراعة بالنوبارية وذلك خلال الفترة من الأحد 27/9/2020 حتى الخميس 1/10/2020 وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، إن البرنامج التدريبي يتناول أهم أمراض البطاطس والطماطم والطرق الحديثة لمكافحتها وأمراض بنجر السكر وطرق المكافحة وأهم أمراض القمح وطرق المكافحة والعلاج وأهم أمراض الموالح والطرق الحديثة في مكافحتها وأهم أمراض ومشاكل محصول العنب وطرق المكافحة والعلاج والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية.

وأضاف «خليل» ان البرنامج يستهدف تدريب عدد 30 متدرب من الفنيين الزراعين واخصائى المحصول والمكافحة والارشاد وذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا هذا مراعاه الإجراءات الاحترازيه والتباعد اللازمه لمجابهه فيروس كورونا المستجد.

«أمراض النباتات» ينظم دورة تدريبية لتشخيص أمراض المحاصيل والإستخدام الآمن للمبيدات