شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح الجديد لرؤساء القرى: تفاعلوا مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح اول اجتماع مع رؤساء القري والاحياء وجهاز النظافة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل لرفع معدلات النظافة بالمدينة وتقديم الحلول الفورية لسكان القري والتجمعات التابعة للمركز .

ووجه جاب الله لرؤساء القري على التواجد الميداني بين اهالينا في القري والتجمعات والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطن المطروحي في القطاعات الخدمية التي تصب في مصلحة المواطنين .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح لرؤساء الاحياء وجهاز النظافة برفع معدلات النظافة بالشوارع والعزب والمتابعة الميدانية لكافة تجمعات القمامة بنطاق المدينة.

وشدد رئيس المدينة على تلبية احتياجات القري والتجمعات والنجوع ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التي تواجه سكان البادية بالنجوع لتقديم الحلول العاجلة في حدود الإمكانيات المتاحة وطبقا للوائح والقوانين .

وأوضح رئيس المدينة بان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد على ضرورة التفاعل مع الاهالي بالقري في مشاكلهم اليومية للتعرف عن قرب على القضايا التي تشغل المواطنين خاصة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .