شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لتدريب العاملين بالجهات الحكومية على «لغة الإشارة» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد بمحافظ بني سويف، الأحد، بدء فعاليات الدورة التدريبية على كيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع، والتي تنظمها إدارة شؤون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة خيرية.

وتستهدف الدورة التي تقام تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تأهيل وتدريب عدد من العاملين والموظفين في بعض المصالح الحكومية والمرافق العامة والخدمية على طرق وأساليب التعامل مع فئة الصم وضعاف السمع، لتسهيل التواصل معهم والاعتماد على لغة الإشارة كركيزة أساسية في المصالح والجهات التي تتعامل مع الجمهور بصورة مباشرة.