شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 أكشاك وفتارين بدون ترخيص في حي الضواحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي ببورسعيد، استمرار أعمال الحملة المشتركة لرصد وإزالة المخالفات وتحصيل الغرامات البيئية ومتأخرات رسوم تفتيش الرخص بمنطقة حرفيين زرزاره، قامت الحملة بالمرور الميداني على عدد من المحال التجارية والورش بالمنطقة.

وبحسب بيان، الأحد، جرى رصد عدد من المخالفات البيئية، وتحررت محاضر وتحصيل عدد من الغرامات الفورية بها، كما تم تحصيل متأخرات رسوم تفتيش الرخص من المحال العامة والورش بالمنطقة، كما قامت الحملة برصد عدد من المخالفات البيئية ومتابعة إزالتها إلى جانب متابعه شكاوى المواطنين وإزالتها، وأزالت ٣ أكشاك غير مرخصة وفتارين داخل المسطح الاخضر بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة بنك الإسكان.

وشدّد اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، على ضرورة استمرار هذه الحملات وإزالة كافة المخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها ومتابعة تحصيل رسوم تفتيش الرخص وغرامات المخالفات البيئية لإعادة الانضباط إلى كافة شوارع ومناطق الحي، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.