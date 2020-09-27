شكرا لقرائتكم خبر عن 87 ألفًا و638 مشروعًا تنمويًا من الأورمان للأسر الأكثر احتياجًا بعدة محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستكمل جمعية الأورمان دورها الخدمي في تنمية المجتمع المصري في مجال الرعاية الاجتماعية، حيث قدمت الجمعية 87 ألفًا و638 مشروعًا تنمويًا متمثل في قروض حسنة وتسليم مواشي، وأنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظات، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، الأحد، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة، وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر، مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا، والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع المحافظين، ومدريات التضامن، الذين يقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.