شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحف الكبير» يتسلم شهادة الأيزو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم مركز ترميم الآثار، بالمتحف المصرى الكبير، شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، والذى يوافق الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، وقام المهندس هانى الدسوقى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، بتسليم الشهادة إلى اللواء مهندس عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.

وقال «مفتاح»، خلال لقائه مع محررى «السياحة والآثار»، إن نسبة إنجاز العمل فى المتحف بلغت 96.5%، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية فى المتحف يتجاوز 25 مليار جنيه، بخلاف ما تم توفيره. وتابع المشرف العام على المتحف الكبير، أن المتحف استقبل 55 ألف قطعة أثرية، وتم ترميم 54 ألفًا و955 قطعة من بينها، وأكد أن هناك متابعة دقيقة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ المتحف، لافتًا إلى أن هضبة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير يمثلان متحفًا مغطى ومكشوفًا فى آن واحد، وشدد على عدم وجود أى مشروعات يتم تنفيذها تمس بالحالة الأثرية بالمنطقة نهائيًا.

وأضاف «مفتاح» أنه بعد مرحلة التوقف التى أعقبت 2010، وما تلى ذلك من تعويم للعملة، ولأسباب معقده تم استخدام خامات محلية تتناسب والبيئة المصرية، وهو ما أدى إلى توفير مبلغ 770 مليون دولار من الميزانية المرصودة للمتحف، مؤكدًا أن هضبة الأهرامات والمتحف المصرى الكبير يمثلان متحفا مغطى ومكشوفا فى آن واحد.