شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: فحص 1200 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية المساعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، تنظيم المديرية بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا قافلة طبية بقرية «المساعيد» بدائرة المركز، لإجراء الكشوف والفوحصات الطبية لأهالى القرية، وصرف العلاج لهم بالمجان.

وقالت الدكتورة منى عبدالناصر، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج- في تصريحات الأحد- إن القافلة جرى تنظيمها برعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وجاءت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافته إلى أن القافلة استمرت لمدة يومين بمشاركة أطباء من المديرية في تخصصات «الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والولادة، والعظام، والجلدية، وتنظيم الأسرة» من خلال 7 عيادات مختلفة.

وأوضحت الدكتورة منى، أن القافلة قامت بتوقيع الكشوف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 1200 مواطن من أهالى القرية على مدار اليومين، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة «دم وطفيليات»، وتوقيع الكشف العشوائى للضغط والسكر على أكثر من 300 مواطن، لافتةً إلى أنه جرى صرف العلاج والأدوية للمستفيدين بالمجان، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعه إلى المستشفيات العامة والمركزية.