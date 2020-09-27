شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج: فحص 1200 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية المساعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، تنظيم المديرية بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة جرجا قافلة طبية بقرية «المساعيد» بدائرة المركز، لإجراء الكشوف والفوحصات الطبية لأهالى القرية، وصرف العلاج لهم بالمجان.
وقالت الدكتورة منى عبدالناصر، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بسوهاج- في تصريحات الأحد- إن القافلة جرى تنظيمها برعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وجاءت ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافته إلى أن القافلة استمرت لمدة يومين بمشاركة أطباء من المديرية في تخصصات «الباطنة، والأطفال، والأسنان، والنساء والولادة، والعظام، والجلدية، وتنظيم الأسرة» من خلال 7 عيادات مختلفة.
وأوضحت الدكتورة منى، أن القافلة قامت بتوقيع الكشوف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة لعدد 1200 مواطن من أهالى القرية على مدار اليومين، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة «دم وطفيليات»، وتوقيع الكشف العشوائى للضغط والسكر على أكثر من 300 مواطن، لافتةً إلى أنه جرى صرف العلاج والأدوية للمستفيدين بالمجان، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى متابعه إلى المستشفيات العامة والمركزية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر صحة سوهاج: فحص 1200 مواطن في قافلة طبية مجانية بقرية المساعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.