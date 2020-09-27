شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: رقمنة جميع الامتحانات أول مهام مساعد الوزير لشئون الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلّف الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، الأحد، الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشئون الامتحانات، بأن تكون رقمنة جميع الامتحانات هي أُولى مهامه في العمل مساعدًا لوزير الأوقاف.
وأكد وزير الأوقاف أن ذلك يأتى في إطار سعي جميع مؤسسات الدولة المصرية للتحول الرقمي.
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