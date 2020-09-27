شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مجمع التكسير الهيدروجينى ومحور «التجنيد - شبرا- بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد بمحافظة القليوبية، ومحور التجنيد شبرا ـ بنها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وطارق الملا، ووزير البترول.

وعقب الافتتاح تم عرض فيلم تسجيلى عن الشركة المصرية للتكرير بعنوان «الطاقة تنمية وحياة» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، الذى استعرض أهمية المنتجات البترولية، وأدركته مصر منذ قرن من الزمن، حيث أدركت أهمية بناء كوبرى المعامل الصناعية لتكرير البترول. وعقب عرض الفيلم، ألقى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتكرير الدكتور أحمد هيكل، كلمة توجه خلالها بالشكر والتقدير للرئيس لدعمه لقطاع تكرير البترول، وزيارته للمشروع والتى تعد دفعه معنوية لكل العاملين.

وقال هيكل إنه «لولا دعم الرئيس السيسى من خلال الحكومات المتعاقبة لإقامة هذا المشروع، ما كان له أن يرى النور، وبدون إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة لكسب ثقة المستثمرين والممولين ما كان للشركة أن تستطيع تمويل المشروع الذى أصبح منارة لمنطقة مسطرد وشرق شبرا والخصوص».

وأوضح هيكل أن الفكرة الأساسية لمشروع الشركة المصرية للتكرير، إحدى شركات شركة القلعة القابضة المتخصصة فى الاستثمارات بأنواعها، هو تكسير المازوت منخفض القيمة وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل السولار والبنزين ووقود النفاثات والبوتاجاز، لافتاً إلى أن المشروع ساهم فى تقليل الاستيراد من المنتجات البترولية وتوفير العملات الأجنبية للدولة بما يقرب من 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا.

وعقب كلمة هيكل تم عرض فيلم تسجيلى حول المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، والحق فى الحياة وفى المسكن والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق التى تؤمن بها الدولة المصرية وتضعها فى صدر أولوياتها، حيث استعرض الفيلم التسجيلى حقوق الإنسان من خلال الثقافة المصرية والمجتمع والتعليم. وأكد الفيلم أنه قبل رؤية حقوق الإنسان كقوانين مكتوبة على ورق، يجب أن «نراها مبادئ للإنسانية، نحترمها ونسعى لها بكافة طاقتنا لتحقيقها، حيث إن 100 مليون إنسان عندما نرى بأعينهم سنعرف أن أمنهم واستقرار بلدهم هو حق من أهم حقوقهم، يريدون العيش بكرامة ويتعلموا ويشتغلوا».

كما استعرض الفيلم المناطق العشوائية قبل إعادة بنائها فى 2014، وتجديدها، وكيف أصبحت تصلح لحياة كريمة الذى هو أهم حقوق الإنسان، واستعرض أيضا مراحل تطوير مناطق العشوائيات، وما آلت إليه بعد أن أصبحت صالحة لحياة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتضم كافة الخدمات، ومجهزة بأهم أساسيات الحياة الكريمة. وقام الرئيس بعد ذلك بجولة تفقدية فى مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد واستمع لشرح مبسط من مهندس العمليات الخاصة بالمشروع وعن مراحل استقبال المازوت حتى خروجه بمنتجات عالية الجودة.

وتم التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسى فى نهاية الجولة مع المسؤولين ومهندسى المشروع، وبعدها استقل الرئيس سيارته فى جولة ميدانية داخل المجمع واختتم بها الافتتاح.

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كما افتتح الرئيس محور (التجنيد - شبرا- بنها)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور هشام كمال خشبة، سكرتير عام محافظة القليوبية، والمقدم محمد مصطفى كمال الدين المشرف على المشروع.