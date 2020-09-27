شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف :رقمنة جميع الامتحانات أول مهام مساعد الوزير لشئون الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار سعي جميع مؤسسات الدولة المصرية للتحول الرقمي، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد 27 سبتمبر الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات بأن تكون رقمنة جميع الامتحانات هي أُولى مهامه في العمل مساعدًا لوزير الأوقاف . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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