شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انتظام امتحانات الثانوية العامة للطلاب المتغيبين عن الدور الثاني بـ«عذر قهري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الذين تعرضوا لظروف قهرية منعتهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية للعام الحالى 2020، وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين وتُعد هذه المحاولة هي الثانية لهم.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد أحقيتهم في أداء امتحان الدور الثانى (222) طالب وطالبة، أدى منهم (20) طالب وطالبة امتحان اللغة العربية أمس السبت، أما اليوم الأحد فأن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (26) طالب وطالبة، ومادة الجبر والهندسة الفراغية (10) طلاب.

وخصّصت الوزارة بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع.ث بنات التابعة لادارة العجوزة التعليمية ) لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.

وعثر أمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية على هاتف محمول بحوزة الطالبة (أ.م) بعد بداية الامتحان بنصف ساعة، وتحرر محضر إثبات حالة بالواقعة، وأحيل الموضوع للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.