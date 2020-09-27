شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير: 102 مواطن تقدموا بطلب للتصالح على مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت ١٠٢ طلب، مؤكداً انتظام عمل المركز التكنولوجي، في استقبال طلبات المواطنين للتصالح.
ووجّه رئيس مدينة القصير رئيس المركز التكنولوجي والعاملين به إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كإستراحات للإنتظار في حالة الازدحام داخل المركز، وتابعت الوحدة المحلية اليوم الأحد، سير العمل بالمركز التكنولوجي، وأعمال استلام طلبات التصالح والتأكيد على عدم وجود أي معوقات تعوق العمل.
كان رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون،، معلنًا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل.
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