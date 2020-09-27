شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان»: تنفيذ 6375 مشروعا تنمويا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وفى إطار دورها الخدمى فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الإجتماعية، قدمت 6 آلاف و375 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج، من ضمن 87 ألف و638 مشروعا للجمعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح شعبان، فى بيان صحفي، الأحد، أن هذة المشروعات تمثلت فى قروض حسنة، وتسليم مواشي، وإقامة أكشاك تجارية، لافتا إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأكد شعبان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر، مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة إهتمام الجمعية، لافتا إلى أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم باعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية، وعلاج حالات العيون، وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، وزواج اليتيمات.

وأشار شعبان، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة سوهاج، التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح إجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.