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شكرا لقرائتكم خبر عن أخفى البناء بالقش مستغلًا الإجازة الأسبوعية.. إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمشتهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت أجهزة مدينة طوخ بالقليوبية، من إزالة فورية لحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية مشتهر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة الإزالة الفورية وعدم السماح بتعديات مخالفة جديدة.
وتتمثل الواقعة في قيام أحد المواطنين بقرية مشتهر باستغلال يومي الجمعة والسبت بالتعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية وإخفاء المخالفة بالقش والحطب ظنًا منه بالهروب من المسؤولية.
كانت يقظة الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمشتهر له بالمرصاد، وتم رصد الحالة والإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار تعليمات رئيس مركز ومدينة طوخ، بضرورة اليقظة التامة وضرورة المتابعة المستمرة أيام الإجازات وعدم السماح بأي تعديات جديدة.
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