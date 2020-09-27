مصر | "مشربتش حشيش في حياتي".. مرشح يطعن علي استبعاده بسبب المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر "مشربتش حشيش في حياتي".. مرشح يطعن علي استبعاده بسبب المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61018 لسنة74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته.
وقال الطاعن في دعواه، انه تقدم بأوراقة للترشح في الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بالهرم واجتاز كافة الاختبارات.
واضاف، انه فوجئ بظهور نتيجة الكشف الطبي الصادر من مستشفي الهرم التخصصي بإيجابية النتيجة لوجود مادة الحشيش بعينة الكشف الأولية الخاصة به وتم تأكيد وجودها.
واستكمل المدعي، ان هذه النتيجة غير صحيحة ومبالغ فيها وتفتقد لادني درجات المهنية الطبية، مؤكدا انه رياضي منذ طفولته ولم يتعاطي مخدرات طوال حياته، بحسب عريضة الدعوي المقدمة منه.
وفي سياق اخر، أكد محمد لاشين، عضو الهيئة العليا رئيس شباب تحالف المستقلين، أن التحالف سيخوض الإنتخابات القادمة علي جميع القوائم في القطاعات الأربعة علي مستوي الجمهورية، مؤكدًا سنخوض الإنتخابات تحت شعار لا للإستحواذ لا لسيطرة المال السياسي.
وأشار لاشين في تصريحات صحفية، أن عربدة رأس المال في معترك السياسة ليس من صالح الدولة المصرية التي تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن ممارسات الحزب الواحد التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ومحاولته الإستحواذ جعلت الكثيرين من قيادته يتواصلون معانا للإنضمام للتحالف.
وأعلن رئيس شباب تحالف المستقلين، أن سخطهم وسخط المصريين من تلك الممارسات التي كانت سببا في خلافات حزب الوفد العريق وتفتيت هيئته العليا ومطالبة الوفديين برحيل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.
يذكر أن تحالف المستقلين يضم اللواء صبري سراج نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، والدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، والدكتور عمرو عبدالحكيم عامر، نجل المشير عامر، ونهلة عبد العزيز، رئيس القناة الثانية، والدكتور عمرو عبدة، ومحمد لاشين، مؤسس حركة فرسان الميدان، والدكتورة رباب الششتاوي.