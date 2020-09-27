مصر | "مشربتش حشيش في حياتي".. مرشح يطعن علي استبعاده بسبب المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 08:59 مساءً - انت الان تقراء خبر "مشربتش حشيش في حياتي".. مرشح يطعن علي استبعاده بسبب المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام عبد الجواد عطية، المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيلًا عن "م.ع" أحد المتقدمين بأوراقهم للترشح للإنتخابات، دعوي مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإعادة الكشف علي موكلة، نتيجة إستبعادة من انتخابات مجلس النواب بزعم تعاطيه مخدر الحشيش وإيجابية الكشف الذي وقع عليه مستشفي الهرم التخصصي.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 61018 لسنة74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، وزير الداخلية بصفته، مدير أمن الجيزة بصفته.

وقال الطاعن في دعواه، انه تقدم بأوراقة للترشح في الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن الدائرة التاسعة بالهرم واجتاز كافة الاختبارات.

واضاف، انه فوجئ بظهور نتيجة الكشف الطبي الصادر من مستشفي الهرم التخصصي بإيجابية النتيجة لوجود مادة الحشيش بعينة الكشف الأولية الخاصة به وتم تأكيد وجودها.

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واستكمل المدعي، ان هذه النتيجة غير صحيحة ومبالغ فيها وتفتقد لادني درجات المهنية الطبية، مؤكدا انه رياضي منذ طفولته ولم يتعاطي مخدرات طوال حياته، بحسب عريضة الدعوي المقدمة منه.

وفي سياق اخر، أكد محمد لاشين، عضو الهيئة العليا رئيس شباب تحالف المستقلين، أن التحالف سيخوض الإنتخابات القادمة علي جميع القوائم في القطاعات الأربعة علي مستوي الجمهورية، مؤكدًا سنخوض الإنتخابات تحت شعار لا للإستحواذ لا لسيطرة المال السياسي.

وأشار لاشين في تصريحات صحفية، أن عربدة رأس المال في معترك السياسة ليس من صالح الدولة المصرية التي تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن ممارسات الحزب الواحد التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ومحاولته الإستحواذ جعلت الكثيرين من قيادته يتواصلون معانا للإنضمام للتحالف.