شكرا لقرائتكم خبر عن حي فيصل بالسويس يشن حملة نظافة ورفع المخلفات من الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنَّ حي فيصل بالسويس برئاسة المهندسة فاتن ابراهيم، رئيس الحي حملة نظافة بشوارع الحي، حيث تم رفع المخلفات وتنظيف الشوارع بنطاق حي فيصل. جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الذي كلّف اللواء طارق عبدالعظيم، سكرتير عام المحافظة، بتشكيل لجان للمرور اليومي على الشوارع بعد دعم منظومة النظافة بمعدات حديثه، وأمر بتغير صناديق القمامة المتهالكة بأخرى سليمة. حي فيصل بالسويس يشن حملة نظافة ورفع المخلفات من الشوارع حي فيصل بالسويس يشن حملة نظافة ورفع المخلفات من الشوارع الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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