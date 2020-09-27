شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي القطن خلال شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها خلال شهر أكتوبر. وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث القطن في التخلص من اللوز العالق على النبات، وضرورة الإنتهاء من إخلاء الأرض لزراعة المحاصيل الشتوية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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