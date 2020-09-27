شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للنظافة ورفع مخلفات الشوارع بحي فيصل بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي فيصل بالسويس، برئاسة المهندسة فاتن ابراهيم، حملة نظافة بشوارع الحي، حيث تم رفع المخلفات وتنظيف الشوارع. جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الذي كلف اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة بتشكيل لجان للمرور اليومي علي الشوارع بعد دعم منظومة النظافة بمعدات حديثه، موجها بتغيير صناديق القمامة المتهالكة بأخري سليمة. حي فيصل بالسويس يشن حملة نظافة ورفع المخلفات من الشوارع الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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