شكرا لقرائتكم خبر عن حبس طبيب بتهمة التحرش بمريضة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جددت اليوم محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، حبس طبيب بشري بتهمة التحرش بمريضة 15 يومًا إضافية على ذمة القضية.
كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى في وقت سابق إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تفيد تعرضها للتحرش ومحاولة اغتصاب على يد طبيب يدعي "ع. ف" أثناء توقيعه الكشف عليها.
وتابع البلاغ أن السيدة فوجئت بالطبيب يقترب منها ويتحرش بها محاولًا اغتصابها، إلا إنها صرخت وطلبت الاستغاثة وتمكنت من انقاذ نفسها وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار، وحررت محضرًا ضد الطبيب تتهمه بالتحرش.
وتمكن الرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، بتوجيهات العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والعقيد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال، من ضبط الطبيب المتحرش وتحرر محضر بالواقعة.
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