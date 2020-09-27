شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم السياحة العالمي.. مطار الغردقة يستقبل 164 سائحًا بولنديًا بالورود والهدايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل مطار الغردقة الدولي، الأحد، طائرة مصر للطيران وعلى متنها 164 سائحا بولنديا، وذلك ضمن رحلات استقبال السياحة الخارجية بمدن الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. واستقبل مسؤولو مطار الغردقة السائحين بالورود والهدايا التذكارية، احتفالًا بوصولهم تزامنًا مع اليوم العالمي للسياحة، وذلك بحضور مسؤولي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر. وأُجريت المسحات الفورية للسائحين فور وصولهم المطار للكشف عن فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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