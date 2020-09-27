شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة المنوفية» يوجه بتكثيف جهود متابعة المحلات التجارية والمصانع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على ضرورة قيام إدارة الأغذية التابعة لإدارة الطب الوقائي بتكثيف الجهود المبذولة لمتابعة المحلات التجارية والمصانع، والمرور الدائم عليها من أجل سلامة المواطنين.

كما أكد على وجود وتوافر جميع الطعوم والأمصال الخاصة بلدغ الثعابين والكلاب والعقارب بالمستشفيات، وتوفير الكمامات لإدارة صحة البيئة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك في اجتماع «جودة» بإدارة الطب الوقائي، حيث أثنى على مجهود الإدارة في مواجهة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.