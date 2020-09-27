شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة طبية لـ27 ألفًا و916 منتفعة ضمن حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، قدمت الخدمة الطبية الأحد، لـ ١٣٨٣٢ منتفعة، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم إلى ٢٧٩١٦ منتفعة بالمحافظة حتي الآن، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم تقديم الخدمات الطبية بإشراف قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وإدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وذلك من خلال الفرق الطبية المشتركة بالحملة بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة بواقع ٢٥٥ عيادة تنظيم أسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية، ويتم تقديم خدمة الاخصائي بهما، كما تقدم الخدمات مجانًا خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى ١٣ عيادة متنقلة لتغطية المناطق العشوائية والمحرومة من الخدمة بنجوع وقري المحافظة، بمشاركة ١٧٦ طبيبًا مدربًا، و٣٥١ ممرضة، و٥٣٠ رائدة ومثقفة سكانية بإدارات المرحلة الثانية، والتي إنطلقت أمس وتستمر حتي ٣٠ من الشهر الجاري.

ويرافق الحملة مبادرة إعلامية توعوية بعنوان «أيامنا احلي» تعقد ندواتها بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، وتشمل المرحلة الثانية ٩ إدارات صحية بالمحافظة وهي «بلبيس، القنايات، فاقوس، أولاد صقر، ديرب نجم، أبوكبير، الحسينية، أبوحماد، منشأة أبوعمر»، وتستمر لمدة ٥ أيام خلال الفترة ٢٦-٣٠ سبتمبر الجاري.