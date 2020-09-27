شكرا لقرائتكم خبر عن تخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم طبيب الغلابة على أحد شوارع رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد سيد الجرفى، الشهير بـ«طبيب الغلابة»، على أحد شوارع مدينة راس غارب، تلبية لمطالب أهالي راس غارب.
وصرح اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، بأنه تلبية لرغبة أهالي المدينة باطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد سيد الجرفي، والشهير بطبيب الغلابة، وبعد العرض على المحافظ في المجلس التنفيذي تصدق بالموافقة وفي ذات السياق تم اليوم إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد سيد الجرفي، تكريمًا لذكراه الطيبة، وجرى وضع اللافتات التي تحمل اسمه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر تخليدًا لذكراه.. إطلاق اسم طبيب الغلابة على أحد شوارع رأس غارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.