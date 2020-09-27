شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: استمرار صرف إعانة الطوارئ للعاملين بالسياحة حتى ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدنى، ومحمد عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، ومحمد حساني، مساعد وزيرة الصحة، ونيفين النحاس، مساعد وزيرة الصحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع السياحة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من كافة أجهزتها دعماً لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد القومي، من خلال تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع، وصولاً لتحقيق معدلات الزيادة المرجوة في حركة السياحة الواردة، مشيراً إلى التيسيرات والمحفزات التي وافقت عليها الحكومة فى الفترة الأخيرة، دعماً لقطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير القوى العاملة، باستمرار صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ والأزمات، للعاملين بقطاع السياحة، حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

واستعرض خالد العنانى، خلال الاجتماع الموقف الخاص باستئناف حركة السياحة الخارجية، وحجم السياحة التي استقبلتها مصر، ومنذ السماح بها في مطلع شهر يوليو الماضي وحتى الآن، هذا إلى جانب تقرير عن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية، وخاصة في محافظتى سيناء والبحر الأحمر، منوهاً إلى عدد من الافتتاحات والفعاليات والأحداث السياحية المقرر انعقادها قريباً، ودورها في زيادة معدلات السياحة الواردة إلى مصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع عدداً من التوصيات والمقترحات التي تسهم في دعم قطاع السياحة، وتستهدف تحقيق أكبر قدر من التنافسية له كمقصد سياحي عالمي، مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى، سعياً لجذب عدد كبير من السائحين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وتمت الموافقة على هذه التوصيات والمقترحات من حيث المبدأ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

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