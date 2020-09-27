شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول الأسبق: معمل تكرير مسطرد يوفر 8 آلاف فرصة عمل خلال 5 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن افتتاح مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد، يعكس نظرية الفكر الشمولي الذي تدار به الدولة الأجنبية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المشروع يمتلك 4 مليارات دولار استثمارات خارجية، إلى جانب أنه ينتج 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية التي كانت تخرج على هيئة مازيوت ذات قيمة مضافة منخفضة.

وأضاف أن مشروعات الطاقة مثل التي تم افتتاحها اليوم تسهم في توفير احتياجات مصر من المشتقات البترولية وتأمين الاحتياج المحلي، وتسهم في توفير فرص العمل.

ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن مشروع مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد أتاح في المتوسط 8 آلاف فرصة عمل خلال التنفيذ على مدار 5 أعوام متتالية.