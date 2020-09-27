شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اتهام بعضهم في قضايا.. شبح الطعون يطارد مرشحي «النواب» بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسود حالة من الترقب الشديد بين مرشحي مجلس النواب بمحافظة دمياط بسبب وصول قطار الانتخابات البرلمانية لمحطة الطعون، والتي قد تسفر عن مفاجآت تغير خريطة الانتخابات بالدائرتين وتطيح بمرشحين بارزين.

وقالت مصادر إن القلق ينتاب بعض المرشحين البارزين الذين اتُهموا في بعض القضايا، وهو ما قد يطيح بأحلامهم في المنافسة على أحد المقعدين في إحدى الدائرتين، تغير مجريات الانتخابات، فيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الكشوف النهائية، الأحد، ثم مرحلة الطعون الانتخابية والفصل فيها، تمهيدا لإعلان الكشوف النهاائية لمرشحي الدائرتين.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الاستياء مرشحي مجلس النواب بالدائرتين بسبب القرار الذي أصدرته المحافظ الدكتور منال عوض ميخائيل، للشركة الوطنية المسئولة برفع رسوم الدعاية الانتخابية إلى 50 ألف جنيه.

وطلب عدي الألفي، المرشح الفردي المستقل على الدائرة الأولي، المحافظ، بإعادة النظر في هذا القرار المبالغ فيه- على حد قوله، لافتا إلى أنه سيلجأ لأساليب مبتكرة في الدعاية الانتخابية أكثر قربًا من المواطنين.

وتأتي محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل للمنافسة على 10 مقاعد انتخابية منها 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية، حيث يتنافس في الانتخابات 90 مرشحا بينهم 41 مرشحًا بالدائرة الأولي 49 مرشحا بالدائرة الثانية.

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