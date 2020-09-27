شكرا لقرائتكم خبر عن مدينه إسنا تناقش خطة مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس محمد سيد سليمان- رئيس مركز ومدينة اسنا اليوم، اجتماعا موسعا وذلك في ظل استعدادات محافظ الأقصر لتنفيذ خطة مواجه الأزمات والكوارث، في حضور مديري الادارات الصحة، التعليم، التضامن، الشباب والرياضة،، والتموين، ورؤساء القرى.

وجاء الاجتماع لمناقشة استعداد المركز بجميع أجهزته للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة، وتدريب جميع الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري، وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة، وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين، وتم وضع خطة لمواجهة الازمات والكوارث في حالة سقوط أمطار أو سيول أو أي كوارث.

وخلال اللقاء عرض كل مسؤول امكانياته وكيفية التدخل وإيواء المضارين في حال وجود أي مخاطر أو كوارث.

من جانبه شدد رئيس المركز على الحضور بإعداد تقرير مفصل لكل جه ووضع السيناريو اللازمة وكيفية المشاركة والامكانيات المتاحة لديه مؤكدا على اهمية تعاون كافة الجهات في مواجه المخاطر في أقل مدة ممكنة مشيرا إلى ان الهدف من تنفيذ الخطة هو الاطمئنان على مدى جاهزية كافة المعدات والجهات لمواجهة مثل هذه الأزمات في حال حدوثها على ارض الواقع