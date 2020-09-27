شكرا لقرائتكم خبر عن «كنت بشتري الطلبات بدل بابا».. الطفل فارس مصاب «اغتيال محمد إبراهيم»: «عاوز أشوف محمد رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى الطفل فارس حجازي، الذي أصيب في عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، تفاصيل إصابته وفقدانه 4 أصابع من يده، مشيرا إلى أنه ذهب لشراء طلبات لسكان العمارة من «كشك بقالة» وأن والده لم يكن موجودا وكان يبلغ من العمر حينها 9 سنوات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البائع طلب منه أن يتنحى جانبا لمرور موكب وزير الداخلية وفجأة سمع صوت دوي انفجار.

وأضاف أنه فقد على خلفية الانفجار 4 أصابع من يده اليسرى.

ولفت إلى أنه يتمنى رؤية الفنان محمد رمضان لأنه يحب تمثيله ويريد الحديث والتقاط الصور التذكارية معه.