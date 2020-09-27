شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأقصر تجري اختبارات الوظائف القيادية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت مديرية التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الاشرافية في الفترة من اليوم السبت الموافق 26 /9 /2020 إلى الاحد الموافق 4 / 10 /2020 بمدرسة الاقصر الثانوية بنات.
وقال عبداللطيف عمران، وكيل الوزارة ان المقابلات تبدأ يوميا وفق الجدول المحدد لكل مرحلة على النحو التالى، التعليم الاعدادى والثانوى :- السبت 26 /9 /2020 ويضم مدير ادارة تعليمية ( أول مرة + تجديد)، وكيل ادارة تعليمية ( أول مرة + تجديد)، موجه عام ( أول مرة + تجديد)، موجه ( أول مرة ) ويوم الاحد الاحد 27 /9 /2020 يضم اختبارات موجه اول ( أول مرة + تجديد ) موجه (تجديد ).
فيما تضم اختبارات الاثنين 28 /9 /2020، مدير مدرسة ( اول مرة )، وكيل مدرسة ( اول مرة ) ويوم الثلاثاء 29 /9 /2020، مدير مدرسة (تجديد )، وكيل مدرسة ( تجديد) بينما تبدا اختبارات التعليم الابتدائى، يوم الاربعاء 30 /9 /2020 باختبارات مدير مدرسة ابتدائى ( اول مرة )، وكيل مدرسة ابتدائى ( اول مرة )، موجه ابتدائى (اول مرة )، ويوم لخميس 1 /10 /2020 مدير مدرسة ابتدائى (تجديد )، خدمات اول مرة فيما تكون اختبارات يوم السبت 3 /10 /2020 وكيل مدرسة ابتدائى (تجديد )، خدمات تجديد، موجه ابتدائى تجديد فيما تم اعلان جدول التعليم الفنى بحيث تبدأ الاختبارات الاحد 4 /10 /2020، موجه عام اول مرة، موجه اول ( اول مرة + تجديد)، مدير مدرسة ( اول مرة + تجديد)، وكيل مدرسة ( اول مرة + تجديد).
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