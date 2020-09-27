شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى»: تعميم تجربة القاهرة في الوقاية من الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التنمية المحلية أنه جار التنسيق بين الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لتنفيذ برامج الحماية من الإدمان فى المحافظات وتنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة؛ خاصة الشباب من أجل التوعية بأخطار المخدرات، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية تضافر جهود الوزارات للقضاء على تعاطى المخدرات واستكمال بناء الإنسان والحفاظ على طاقاته الذهنية لتكون عنصر بناء وليس هدما.

ووجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بعقد اجتماع تنسيقى بحضور قيادات الوزارة ومسؤولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، لمناقشة مقترحات توسيع نطاق التعاون بين الوزارة والصندوق واستعراض الأنشطة المقرر تنفيذها فى المحافظات، فى إطار اهتمام الوزارة بتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بالحماية الاجتماعية للمواطنين، على مستوى المحافظات.

وأشار «شعراوى» إلى مشاركة الوزارة مع أجهزة الدولة فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الإدمان وتكثيف حملات التوعوية فى المحافظات بمخاطر الإدمان وكيفية التعافى وطرق الوقاية، والتعريف بمراكز التعافى من الإدمان فى نطاق كل محافظة.

وأكد حرص الوزارة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم الدعم للمتعافين من الإدمان وتمكينهم اقتصاديا والمساهمة فى توفير فرص عمل لهم، من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك لمساعدتهم على العودة الى العمل والإنتاج، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

وأوضح الوزير أنه سوف يعمم تجربة محافظة القاهرة، بشأن تنفيذ البرامج التوعوية بكافة أحياء المحافظة حول أضرار تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان، فى باقى المحافظات، مع تنفيذ حملات توعية حول الاكتشاف المبكر لمتعاطى المخدرات فى المدن والمراكز والقرى وكيفية التعامل مع حالات اكتشافها والتدريب على اكتساب المهارات الحياتيه للوقاية من تعاطى المخدرات، لافتاً إلى أهمية دور المحافظات فى تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى فى المحافظات.

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