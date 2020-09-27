شكرا لقرائتكم خبر عن حي المناخ ببورسعيد يواصل الاستعداد للموسم الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ ببورسعيد، استمرار أعمال النظافة والتطهير لبالوعات الأمطار ورفع الرمال والمخلفات الناتجة عن التطهير وعدم تركها في الشوارع، ضمن الاستعدادات للموسم الشتوي، وتمت أعمال نظافة وتطهير بالوعات الأمطار بشارع سعد زغلول وشارع الأمين، وجارٍاستكمال الأعمال بالمرور تباعا بكافة المناطق والشوارع بنطاق الحى.

كما تابع رئيس الحي الحملات المكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات بكافة الشوارع بنطاق الحى، وقامت الحملة بالمرور بشارع العبور وشارع عادل الشربيني وشارع ٢٣ ديسمبر وشارع النصر وشارع الأمين وشارع ستالين جراد وشارع كسرى، حيث تم خلال الحملة رفع العديد من الاشغالات والبنوك الخشبية والفروشات المخالفة وعربات اليد الموضوعة بنهر الطريق وتعوق الحركة المرورية، كما تم استكمال إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة من أعمدة الإضاءة وبالشوارع كما تمت إزالة سقائف صاج مخالفة وتقفيلات مخالفة.

تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الاشغالات بالحي.