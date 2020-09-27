شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة القلعة: معمل تكرير مسطرد يوفر 1200 فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة، عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصفاة الشركة المصرية لتكرير البترول بمسطرد.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي بعث رسالة واضحة اليوم بدعم القطاع الخاص، وتشريفه لافتتاح معمل التكرير تاج فوق رؤوسنا ويحمسنا لإقامة مشروعات جديدة».

وتابع: «مشروع معمل التكرير يعمل على سد فجوة نقص بعض المنتجات البترولية السائلة، ويوفر عملة صعبة للدولة»، مردفا «المشروع يسد فجوة بقيمة بين 600 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا».

وأكمل: «مشروع معمل التكرير يوفر 1200 فرصة عمل مستدامة، فضلا عن فرص عمل غير مباشرة»، مؤكدا أن المشروع يراعي المواصفات البيئية الأوروبية.

وأضاف: «نبيع منتجات لهيئة البترول التي تبيعها بدورها إلى المواطن المصري»، مشيرا إلى أن الشركة تقدم 30 منحة دراسية سنوية للمتفوقين، بمنطقة مسطرد للدراسة بأفضل الجامعات المصرية، فضلا عن التكفل بتكاليف دراسة 30 معلمًا ومعلمة بالدراسة ضمن برنامج تابع للجامعة الأمريكية،

وعن المطالبات بتخفيض أسعار الغاز قال رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة القلعة «سعر الغاز المضبوط من وجهة نظري ما بين 3.8 و4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية كي يكون هناك عدالة سواء لقطاع الصناعة أو الدولة».

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